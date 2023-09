OD SIMPTOMA DO LEČENJA: Ovo je sve što trenutno treba da znate o KORONI! Broj obolelih je u porastu

Raste broj zaraženih koronom, radna grupa donela odluku o obaveznom nošenju zaštinih maski u zdravstvenim ustanovama Korona virus ERIS, podvarijanta omikrona

Glavobolja, malaksalost, blaga temperatura, samo su neki od simptoma korone koji se javljaju kod zaraženih.

Iako je broj obolelih u porastu, lekari kažu da nema mesta panici jer od svih virusa koji haraju korona sada daje najslabije simptome. S druge strane, svakako treba biti oprezan jer se mogu javiti miksovane infekcije pa je potrebno javiti se lekaru kako bi dobili pravu terapiju.

S obzirom da raste broj zaraženih koronom, radna grupa Ministarstva zdravlja za postupanje u uslovima pandemije kovid 19 na sednici održanoj u Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" donela je preporuke za postupanje na nivou primarne zdravstvene zaštite, bolničkih ustanova, kao i u vezi sa nošenjem maski u zdravstvenim ustanovama i vakcinacijom.

Prof. dr Goran Stevanović izjavio je nedavno za Telegraf.rs da se virus još nije stabilizovao, da se i dalje menja, te da ne treba da nas iznenadi ako se pojavi i neka nova podvarijanta. Na pitanje da li obolevanje možemo da pripišemo omikronu, odnosno njegovoj povarijanti Erisu, podseća da njega ima svuda u našem okruženju, ali da je to jedna od podvarijanti koja nam neće doneti ništa značajno.

- Za par meseci može da se pojavi novi soj, koji će se zvati drugačije. Virus se još uvek nije stabilizovao, već se i dalje menja, on će i dalje da mutira u neke nove podvarijante samo je pitanje kada će da se otkrije. Neka će da bude više virulenta, neka malo manja. Ništa nije za brigu. Eris se pojavio u "zgodno" vreme kada raste incidenca obolevanja iz svih drugih razloga - rekao je profesor Stevanović.

Oslabljen imunitet podložan infekcijama

Lekari takođe podsećaju da nam je imunitet slab, pa je samim tim i podložniji raznim infekcijama.Temperatura preko 39 stepeni, glavobolja, curenje iz nosa, samo su neki od simptoma bakterijskih i virusnih infekcija koje trenutno haraju.

Dr Biserka Obradović objasnila je da sada korona daje najslabije simtpome, ali da može doći do ukrštanja sa drugim infekcija.

- Ovaj soj kovida zaista ide sa blagim simptima, može biti temperatura jedan dan, a može i bez toga. Uz sve to ide malaksalost i glavobolja, i to su sada neki najizražajniji simptomi kovida. Što se razlikovanja tiče kako bismo znali o čemu se konkretno radi, moramo se najpre javiti lekaru kako bismo uradili krvnu sliku sa leukocitarnom formulom, gde se može videti da li je virusna ili bakterijska infekcija. Ako je virusna onda ćemo se testirati da vidimo da li je kovid, ili jednostavno lečiti se sedam dana, koliko je potrebno za kovid - kaže dr Obradović.

Direktor DZ Palilula, dr Aleksandar Stojanović za Telegraf.rs podsetio je da treba obratiti pažnju na simptome i javiti se lekaru na vreme.

- Nažalost imamo ponovo slučajeve da nam ljudi dolaze pozitvini u kovid ambulante. Eris je došao do Srbije, manifestacija samih simptoma asocira na omirkon, blaži oblik. Sada se sve javlja kao blaža prehlada sa temperaturom, curenjem iz nosa, bolovima u grlu, kao manja prehlada i nazeb. Ali, to ne znači da će to tako biti i na dalje, jer ljudi moraju da obrate pažnju i da se jave sa svakim simptomom, da se ne leče sami. To se posebno odnosi na one koji su bili u inostranstvu. Zdravstveni sistem dobro funkcioniše i organizovano, ali s obzirom na naše iskustvo koje imamo sa kovidom treba biti oprezan - rekao je dr Stojanović.

- Značaj testiranja pacijenata sa znacima i simptomima akutne respiratorne infekcije, prvenstveno i naročito onih koji imaju faktore rizika za razvoj teške kliničke slike.

- Obavezno je testiranje na kovid 19 svih zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, ukoliko imaju simptome akutne respiratorne infekcije.

- Obavezno je testiranje kontakata sa kovid 19 pozitivnim licima u zdravstvenim ustanovama, u skladu sa važećim Stručno metodološkim uputstvom za postupanje u uslovima pandemije COVID-19.

- Testiranje pacijenata kao uslov za hospitalizaciju ostaje i dalje isti, u skladu sa važećim Stručno metodološkim uputstvom za postupanje u uslovima pandemije kovid 19.

- Neophodno je testiranje za prijem na hematološka i onkološka odeljenja, kao i odeljenja gerijatrije i odeljenja gde se leče pacijenti sa primarnim i teškim imunodeficijencijama

- Neophodno je testirati sve pacijente koji imaju simptome i znake akutne respiratorne infekcije, u trenutku prijema na bolničko lečenje

- Zabrana poseta u bolnicama je u nadležnosti Komisija za prevenciju bolničkih infekcija, svake zdravstvene ustanove

- Komisije za prevenciju bolničkih infekcija u zdravstvenim ustanovama su dužne da u narednih 7 dana izvrše procenu epidemiološke situacije u svojoj ustanovi, da daju predlog mera, kao i da na dalje redovno, kontinuirano prate epidemiološku situaciju u zdravstvenoj ustanovi u saradnji sa teritorijalno nadležnim instituom/zavodom za javno zdravlje, a u skladu sa važećim Stručno metodološkim uputstvom za postupanje u uslovima pandemije kovid 19.

