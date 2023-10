Ovo je poruka epidemiologa Batuta o pandemiji korone u Srbiji

Trenutna situaciija izgleda očekivano u odnosu na ono što smo videli poslednjih godinu do dve, i dalje je dominatna cirkulacija podvarijanti omikrona.

Pandemija korona virusa je stavljena pod kontrolu, iako se neće uskoro završiti, a veoma je važno da se tokom trajanja sezone respiratornih infekcija, pored zdravog načina života, jača imunitet i vakcinacijom, poručeno je na današnjoj konferenciji u Beogradu.

Iz Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" Vladan Šaponjić podsetio je da je u avgustu ove godine registrovan ponovni rast broja zaraženih i da se u poslednje dve - tri nedelje registruje više od 3.000 slučajeva obolelih na nedeljnom nivou.

"Stvarni broj je daleko veći sigurno, s tim što se uglavnom radi o blagim infekcijama zbog kojih ljudi najčešće ne traže pomoć lekara i ne dolaze u priliku da se testiraju", rekao je Šaponjić na konferenciji na kojoj se govorilo o korona virusu i imunizaciji.

On je naveo i da u ovom periodu ima veći broj hospitalizovanih osoba, koje su u bolnici iz nekih drugih razloga, a imaju i koronu i dodao da je ipak manji broj onih koji imaju teži oblik korone koja zahteva hospitalizaciju ili intenzivno lečenje.

"Takvih slučajeva ima neuporedivo manje nego što je to ranije bio slučaj, praktično je kovid sada , što se tiče hospitalizacije i smrtnosti, na nivou drugih respiratornih infekcija, poput gripa", rekao je Šaponjić. Dodao je da u ovom trenutku nema razloga za nošenje maski u opštoj populaciji, ali da je na snazi niz mera koje su propisane za zdravstvene i druge socijalne ustanove. Kada je reč o vakcinaciji, Šaponjić je podsetio da je u našoj zemlji na raspolaganju bivalentna vakcina koja se primenjuje više od godinu dana, kao i da je ukupno dato 12.500 doza, što, kako je ocenio, nije dovoljno, a time je propuštena prilika da se veliki broj ljudi koji spadaju u osetljive kategorije dodatno zaštite.

"Sa druge strane, u ranijem periodu smo kod starijih uzrasta imali dobar odziv za vakcinaciju", rekao je on. Iz Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu Miloš Marković je objasnio da većina respiratornih bolesti koje dominiraju su preventabilne, kao što je, između ostalih, grip, te da za njih postoji vakcina.

"Nije sporno da je važan i zdrav način života, ali jedini način da vi imate imunitet za određenu bolest je da preležite tu bolest ili da se vakcinišete, i mislim da tu nema izbora", naveo je on. Istakao je da postoji nova vakcina za kovid, koja je identična u smislu tehnologije onima koje smo do sada dobijali, a koja sadrži informaciju za nove varijante kovida. "Vakcine protiv kovida su tokom tri godine odradile svoj posao i spasile milione života, one prilično efikasno sprečavaju teže forme bolesti i komplikacije", rekao je Marković. Iz Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu Ana Banko navela je da je pandemija stavljena pod kontrolu iako se neće uskoro završiti i da se virus dovoljno dobro prilagodio cirkulaciji među ljudima.

"Trenutna situaciija izgleda očekivano u odnosu na ono što smo videli poslednjih godinu do dve, i dalje je dominatna cirkulacija podvarijanti omikrona, što znači da je efikasost prethodne imunizacije kao i kontakt sa virusom prirodnim putem dalo efekta", objasnila je ona.

Dodala je da je poslednji brojevi u Sjedinjenim Američkim Državama pokazuju da je broj novozaraženih, hospitalizovanih i pacijenata kojima je potrebna intervencija u blagom padu.

"Kovid nije više oboljenje sa visokom stopom smrtnosti među zdravom populacijom, ali prioritena komunikacija i planovi i nadzor moraju da se fokusiraju na pacijente koji usled svojih primarnih oboljenja sa tim ne mogu da se izbore kao i ostala populacija", rekla je ona.

