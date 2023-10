OVO SU SIMPTOMI NOVOG SOJA KORONAVIRUSA: Često ga mešaju sa gripom i prehladom, stručnjaci savetuju kako da se zaštitite

Izvor: Republika, Foto: Tanjug AP/CECILIA FABIANO/LAPRESSE VIA AP, Tanjug/STRAHINJA AĆIMOVIĆ | |

Dok god virus ima karaketeristike upale gornjih disajnih puteva, to nije ni za kakvu veliku brigu, ali ga moramo držati pod kontrolom.

Dok je sezona gripa, praktično, otpočela, od tad koronavirus i dalje hara. Novi sojevi koronavirusa kod inficiranih stvaraju simptome koji se češće povezuju s prehladom ili gripom. Klinička slika, zapravo, kako to iznose brojni stručnjaci obuhvata bolest koja je koncentrisana u gornjim disajnim putevima.

Kako navodi infektorlog, dr Ednan Drljević, sa svakim novim sojem koronavirusa pa tako i u slučaju pojave „erisa“ postavlja se pitanje da li napada gornje ili donje disajne puteve.

- Ovi novi sojevi koji se pojavljuju imaju simptome koji više liče na prehladu ili lakši grip, nego onom Covidu kakav smo imali na početku. Dok god virus ima karaketeristike upale gornjih disajnih puteva, to nije ni za kakvu veliku brigu, ali ga moramo držati pod kontrolom i svesti ga na neku tolerantnu meru da, pre svega, sprečimo veliku smrtnost stanovništva - ističe on za Avaz.



Podvlači da smo, upravo, u periodu kada se sve više pojavljuju i prenose zimske infekcije, uključujući grip, koji je sezonska bolest i koja će trajati do sredine marta, piše Avaz.

- Međutim, Covid je tu isto kao prehlada, koja je, takođe, virusno oboljenje i da bismo bili mirniji i da ne bismo mešali, takoreći, prehladu, grip i Covid, moramo najprije raditi testiranja. Nadalje, neophodno je da svake godine izvršimo vakcinaciju protiv gripa, kako bismo se makar rešili onog gripa koji je smrtonosan, a to je prije svega H1N1, odnosno svinjski grip - objašnjava dr Drljević i dodaje:

- Tu se treba ugledati na sve zemlje Evropske unije, počevši od Hrvatske, jer bismo imali manje problema s koronavirusom i, zapravo, jedna opasnost bi nam bila umanjena. Ali, dok god u zimskom periodu imamo bilo kakvu infekciju gornjih i donjih disajnih puteva, ostaju nam one osnovne mere, a to su distanca, što manje boravka u zatvorenom prostoru, higijena ruku i, naravno, vakcinacija.

