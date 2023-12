ALARMANTNO! Pojavio se novi neželjeni efekat kovida - ZDRAVA TINEJDŽERKA DOŠLA U HITNU BOREĆI SE ZA VAZDUH

Danima nakon što se razbolela od kovida-19, inače zdrava tinejdžerka, pojavila se hitnoj pomoći praktično se gušeći i boreći se za svaki udah.

Uzrok njenog poremećenog disanja, međutim, alarmirao je lekare, jer su svi testovi otkrili da joj je virus - paralisao glasne žice.

Kratkoća daha, umor, problemi sa pamćenjem i lupanje srca su inače poznati kao dugotrajni neželjeni efekti izazvani infekcijom kovida, ali ovo je prvi put da su komplikacije koje utiču na glasne žice dokumentovane kod deteta ili adolescenata.

Studija o petnaestogodišnjakinji koja je otišla na odeljenje hitne pomoći Opšte bolnice u Masačusetsu sa respiratornim distresom i bučnim disanjem dve nedelje nakon što je bila pozitivna (objavljena u časopisu Pediatrics) navodi da je devojka već imala istoriju astme i anksioznosti.

Tinejdžerka se ovaj put, kako prenosi, "The Sun" požalila doktorima da je počela da oseća nedostatak vazduha devet dana nakon što se razbolela. Nakon što su je pregledali, endoskopski lekari su otkrili da su obe glasne žice - paralizovane. Zaključili su da je paraliza posledica komplikacije usled virusa u vezi sa nervnim sistemom.

- S obzirom na to koliko je ovaj virus čest među decom, ovu novootkrivenu potencijalnu komplikaciju treba razmotriti kod svakog deteta koje je imalo problema sa disanjem, pritužbe na govor ili gutanjem nakon nedavne dijagnoze oboljena od korone - istakla je autorka studije Daniela Reni Larov, sa Odeljenja za otorinolaringologiju-hirurgiju glave i vrata u Masačusetsu i dodala: - Ovo je posebno važno jer se takve pritužbe lako mogu pripisati češćim dijagnozama kao što je astma.

Dok paraliza jedne glasne žice može da izazove probleme sa disanjem, gutanjem i govorom, istraživači su napisali da paraliza obe "predstavlja jedinstven izazov" pošto može da dovede do respiratornog distresa, što pak može da zahteva i intubiranje u teškim slučajevima.

Lekari su 15-godišnjakinji u ovom slučaju dijagnostikovali - paradoksalno kretanje glasnica. To je stanje u kojem, kada udahnete, vaše glasnice bi inače trebalo da se otvore kako bi pustile vazduh do pluća, ali se u ovom slučaju umesto toga - zatvaraju. To ovoj devojčici otežava disanje.

Kao rezultat toga, upućena je na logopedsku terapiju, ali to nije ublažilo njene simptome, zbog čega je hitno podvrgnuta traheostomiji, odnoso hirurškom otvaranju dušnika. Procedura je pomogla devojčici da ublaži poteškoće sa disanjem, ali je disala preko traheostome narednih 15 meseci.

Ovo sve sugeriše da vrsta nervne komplikacije od kovida koju je doživela - možda nije privremena. Lekari su, na njenu sreću, uspeli da uklone uređaj za disanje baš na vreme za njeno matursko veče.

- Rekla mi je da neće da ide na maturu sa postavljenom traheostomijom, pa smo odlučili da intervenišemo kako bi mogla da završi srednju školu i ode na maturu bez traheostomije, što je i uradila - otkriva viši autor i direktor Odeljenja za pedijatrijsku otorinolaringologiju i dečije disajne puteve, centar za glas i gutanje u Masačusetsu za oči i uho, Kristofer Hartnik.

Istraživači uz to navode, da je do sada bilo nekoliko izveštaja o paralizi jedne ili obe glasne žice kod odraslih nakon infekcije kovidom, ali da je ovo prvi izveštaj o komplikacijama kod adolescenata. Ovo je važno, kako kažu autori, jer se ovajve vrste komplikacija obično ne očekuju kod mladih, zdravih osoba.

- Da mladi, zdrav, živahni srednjoškolac iznenada izgubi jedan od svojih važnih kranijalnih nerava tako da ne može da diše, to veoma je neobično i zahteva analizu. Činjenica da deca zapravo mogu da dobiju dugoročne neurotrofne efekte od kovid-19 nešto je čega šira pedijatrijska zajednica mora da bude svesna kako bismo mogli dobro da lečimo našu decu - zaključuje dr Harnik.

