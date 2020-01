FANTASTIČAN TRIJUMF ZVEZDE U FRANCUSKOJ - Od minus 21 do pobede protiv Asvela! (FOTO+VIDEO)

Zvezdu je do devete povede, a četvrte uzastopne vodio Vladimir Štimac sa 21 poenom, Kevin Panter je dodao 18, a Lorenco Braun 13 poena.

U redovima Asvela, koji ima skor 8/10, najefikasniji je bio Adrijan Pejn sa 17 poena.

Crveno-beli su vrlo loše počeli utakmicu, nisu uspevali da pronađu ritam, pa su već u prvoj četvrtini imali zaostatak od 19 poena, a u finišu druge i 21.

