Jokić predvodio Denver do pobede protiv Voriorsa (FOTO+VIDEO)

Nagetse je do pobede i preokreta protiv Voriorsa predvodio Nikola Jokić, koji je ponovo bio na ivici tripl-dabl učinka, a meč završio sa 23 poena (10/20 šut iz igre), 12 skokova i osam asistencija za 44 minuta igre.

Jokic makes it look EASY, and we are headed in to OT! pic.twitter.com/iectuFSKqj