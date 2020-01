DIM KULJA IZ OLUPINE! Ovo su STRAVIČNE FOTOGRAFIJE I SNIMAK SA MESTA NESREĆE gde se srušio helikopter u kome je bio slavni košarkaš

Kobi je godinama, još dok je igrao za Lejkserse, koristio helikopter kako bi putovao.

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE

Svi koji su u trenutku nesreće bili u helikopteru su poginuli.

Former NBA super star and 5-time NBA champion Kobe Bryant is reportedly among the five people confirmed dead, after the helicopter they were traveling crashed in #Calabasas , Los Angeles. pic.twitter.com/2DYAx2p3yx