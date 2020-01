Los Anđeles tesan za sahranu Kobija - Objavljene nove informacije o komemoraciji i pogrebu simbola Grada Anđela (VIDEO)

Jedan od najboljih košarkaša svih vremena Kobi Brajant poginuo je sa svojom ćerkom Đianom i još sedam osoba u helikopterskoj nesreći ove nedelje. I dok u danima posle njegove smrti Los Anđeles plače, navijači i njegove kolege i saigrači ostaju šokirani, oni kojima je pala ta ni malo zahvalna dužnost bave se organizacijom sahrane NBA legende.

Potencijalni problem mogla bi da bude činjenica da srce grada Los Anđelesa ima više od 3.5 miliona ljudi, dok šira naseljena oblast kojoj pripada ima oko 17.5 miliona. Kako je Brajant bio jedan od simbola popularnog Grada Anđela, pretpostavka je da bi komemoracija i sahrana košarkaša mogla da bude jedna od najvećih u istoriji.

Grad Los Anđeles uz porodicu Brajant

I čelnici popularnog Grada Anđela rešeni su sačuvaju sećanje na svoju NBA legendu. Tako se oglasio gradonačelnik Los Anđelesa Erik Garseti, koji je istakao da se još uvek razmatraju načini na koji će biti organizovana komemoracija i sahrana košarkaša.

- Brajant je kao okean, kao lepo vreme koje imamo, on je bio sastavni deo naših života i svega onoga kako je svet gledao na nas. Mnogi su imali sjajne karijere, a onda su "utonuli u suton". Ali, on je pisao novo poglavlje, i to ne samo za sebe već i za svoj grad, za svoje ćerke. Ovo me boli i kao oca. Mislim da svakoga u gradu stvarno sve ovo boli - rekao je Garseti.

On je dodao da Los Anđeles žali.

- Zastave su već stavljene na pola koplja, a brojne zgrade obojene su u svetla žute i purpurne boje. Na duže staze, ljudi žele spomenik posvećen ovom čoveku. Ali, najmudrije je da sačekamo nekoliko dana ili nedelja. Za sada, samo ćemo slušati. Ljudi šalju najneverovatnije ideje za uspomenu i znak sećanja na njega.

Kobe will live forever in the heart of Los Angeles, and will be remembered through the ages as one of our greatest heroes. — Mayor Eric Garcetti (@MayorOfLA) 26. јануар 2020.

City Hall and the LAX pylons will stay illuminated in purple and gold for the rest of the week.



Rest in power. pic.twitter.com/IPsuyS25fW — Mayor Eric Garcetti (@MayorOfLA) 28. јануар 2020.

- Želimo da saslušamo Vanesu, Lejkerse i zajedno ga ispratimo. Pružićemo svu moguću podršku porodici, uvek i za sve - dodao je on.

All @LACity flags will be lowered to half-staff in honor of Kobe Bryant, Gianna Bryant, and all of the victims in Sunday's tragic helicopter crash. pic.twitter.com/lI6071272D — Mayor Eric Garcetti (@MayorOfLA) 27. јануар 2020.

Gde će biti održana komemoracija za Brajanta: Brajantov drugi dom Stejpls centar ili stadion

Dobro obavešteni izvori u SAD tvrde da bi komemoracija za proslavljenog košarkaša mogla da se održi ispred ili u samom domu čuvenih Lejkersa, Stejpls Centru, u kojem je Brajant prikazivao svoju košarkašku magiju tokom 20 sezona. Kapacitet hale je oko 20.000 mesta.

Ipak, mnogi smatraju da je glavni problem činjenica da bi je taj prostor, u odnosu na broj ljudi koji bi prisustvovao, izuzetno mali. Tako dobro obavešteni portal TMZ, koji je prvi i objavio da je Brajant poginuo, ističe da još ništa nije definisano.

- Naši izvori govore da je obavljen sastanak ove nedelje na kojem je razmatrano eventualno mesto komemoracije, kao i kada bi to moglo da se dogodi. Pitanje je hoće li se dogoditi narednih nedelja, ili meseci. Ljudi koji su bili a sastanku su istakli da je uzeto u obzir nekoliko lokacija, kao i to da su neke "razumnije" od drugih - prenosi TMZ.

Tako su druge lokacije koje se pomiju Los Anđeles Memorijal Koloseum stadion sagrađen davne 1921. godine na koji može da stane i preko 80.000 ljudi.

Kao treće moguće mesto za "poslednji pozdrav Kobiju" naveden je Rouz Bol stadion. Velelepno zdanje sagrađeno 1922. godine koje ima 92.500 sedećih mesta.

- Stejpls centar je "kuća koju je gradio Kobi", ali prima manji broj ljudi u odnosu na sve one koji žele da se oproste od košarkaške legende. Iz tog razloga organizatori žele da se sve održi na mnogo većem mestu.

Kada će se održati sahrana?

Još u javnost nije izašao niti jedan detalj koji se tiče tačnog datuma sahrane Brajanta. Mediji prenose da će biti obavljen niz sastanaka kako bi se utanačili svi detalji. Izvori prenose da se najverovatnije to neće desiti tako brzo.

- Proći će malo vremena pre nego se održi komemoracija, jer su svi koji su povezani sa Kobijem još u šoku i slomljeni od bola posle tragedije - navode oni.