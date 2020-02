CRVENA ZVEZDA - PARTIZAN 92:86! Poslednji minuti bili odlučujući, nakon dramatične završnice crveno- beli odneli pobedu

Košarkaši Crvene zvezde ugostili su u beogradskoj dvorani "Aleksandar Nikolić" ekipu Partizana u drugom ovosezonskom večitom derbiju u 18. kolu ABA lige.

Četvrta četvrtina:

40. minut - Bili Beron je promašio trojku, ali je Kuridža uspeo da dođe do nje. Sudije su pokazale na faul i Jagodić ima dva slobodna. Krilni centar Zvezde je pogodio oba, 90:86.Do kraja je ostalo 36 sekundi. Tajm-aut Trinkijeri.

Ognjen Jaramaz je promašio trojku. Zvezda je došla do lopte i Beron ima dva slobodna bacanja na 22 sekunde do kraja.Amerikanac je pogodio oba, 92:86.

39. minut - !Kori Volden je promašio trojku, ali je Jaramaz uspeo da dođe do lopte u napadu i dobije faul. Ognjen je pogodio oba, 88:86.

38. minut - Gordić nije uspeo da pogodi iz teške pozicije. Beron je uhvatio loptu, Tomas je naleteo na njega i faulirao ga. Beron je precizan sa bacanja, 84:82. Gordić nije pogodio trojku, a onda Beron ponovo dolazi do ofanzivnog skoka. Beron pogađa još jednom! Sjajna igra Bilija, 86:82. Markus Pejdž je pogodio oba bacanja, 86:84.

Užasan potez Tomasa, njegov treći faul u kratkom vremenskom periodu, a ukupno peti. Faul se desio na polovini Zvezde. Davidovac je precizan, 88:84.

36. minut - Lazić, još jednom pogađa, 80:76. Na drugoj strani Rašon Tomas poentira, 80:78. Braun je izgubio loptu, usledila je kontra i Davidovac pravi faul nad Tomasom, koji pogađa oba bacanja, 80:80. Tajm-aut Dragan Šakota.

33. minut - Zvezda ne uspeva da iskoristi napad. Sjajna finta Gordića i Partizan ponovo vodi, 74:75.

32. minut - Markus Pejdž nije uspeo da pogodi trojku, ali zato jeste Davidovac, 72:68. Tajm-aut Andrea Trinkijeri. Raqde Zagorac pogađa šut van linije 6,75, 72:71. Sjajan odgovor.Kuridža lepo poentira pored Veličkovića, 74:71. Dženkins faulira Zagorca, koji ima dva slobodna. Pogodio je oba, 74:73.

31. minut - Mekadu pogađa uz faul Štimca, 67:68, ali je promašio dodatno bacanje. Sjajno prolazi Dženkins i polaže loptu u koš, 69:68.

Treća četvrtina:

30. minut - Zvezda uspeva da izdrži i da dođe do prednosti.U poslednju četvrtinu ulazi se rezultatom, 67:66.

26. minut - Trojku je pogodio Kori Volden, 52:57. Serija 9:0 crno-belih. Gist sa linije za slobodna bacanja prekida seriju Partizana, 54:57. Jaramaz je ponovo iznudio faul Odža, 54:59.Bili Beron je promašio trojku, bez njegovog doprinosa u drugom poluvremenu.

24. minut - Rade Zagorac vraća trojku, 49:48. Dobra odbrana Partizana, međutim pukla je u jednom trenutku i Lazić je pogodio za tri, 52:48.Mozli je pogodio uz faul Kuzmića, 52:50.

23. minut - Branko Lazić lepo prolazi i polaže loptu u koš, 46:45. Dobar Gordića, ali trojku nije uspeo da pogodi Veličković. Lorenzo Braun pogađa trojku, 49:45.

21. minut - Braun je lepo prošao, ali je promašio zicer. Ipak, lopta ostaje u posedu Zvezde. Beron nije uspeo da poentira.Dobra odbrana Zvezde, međutim u poslednjim sekundama Gist pravi faul nad Mozlijem.

Druga četvrtina:

20. minut - Štimac je prekinuo seriju Partizana, 44:39. Crno-beli nastavljaju u sjajnom ritmu, Pejdž je pogodio trojku za -2, 44:42.

17. minut - Zvezda održava prednostGordić je prekinuo seriju Zvezde, 40:29. Sjajna asistencija Brauna za Davidovca, 42:29. Markus Pejdž je pogodio trojku i smanjio na -10, 42:32.

16. minut - Pejdž je promašio otvorenu trojku, Janković je došao do lopte u napadu, ali nije uspeo da pogodi. Lopta je za Zvezdu.Panter je promašio šut van linije 6,75. Sjajna rampa Brauna i potom pogodak iz kontre, 40:27.

15. minut - Nekoliko napada na obe strane koji se nisu završili poenima.Partizan nije iskoristio još jedan napad. Na drugoj strani dobra saradnja Dženkinsa i Štimca i centar Zvezda donosi ekipi prvu dvocifrenu prednost, 38:27.

14. minut - Partizan nije uspeo da poentira, dok na drugoj strani Kevin Panter pogađa trojku preko ruke, 36:27.Koraci Radeta Zagorca. U lošem ritmu su crno-beli. Mekadu je odigrao dobru odbranu i Štimac pravi grešku u koracima.

12. minut - Ulaz i poeni Voldena u poslednjim sekundama Partizanovog napada. On je najefikasniji kod crno-belih sa sedam poena. Štimac za "plus pet", najveća razlika do sada, Trinkijeri traži tajm-aut 30:25

11. minut - Dženkins je dobio blokadu Birčevića. Usledila je kontra i krilni centar je fauliran, pogodo je oba bacanja, 25:25.Sjajno dodavanje Dobrića i trojku pogađa Dženkins, 28:25.

Prva četvrtina:

10. minut - Odličnu košarku gledali smo u prvoj četvrtini. Bez puno prekida, igral se prilično tečno i pogađalo se. Na kraju prve četvrtine rezultat je 25:23 za Zvezdu.

9. minut - Trifunović je faulirao Dobrića. Bek Zvezde pogodio je jedno, a posle promašenog bacanja Kuridža nije uspeo da pogodi, 21:20. Crno-beli nisu iskoristili napad, a onda Kuridža lepo dodaje loptu do Odža, 23:20. Mozli vraća -1, 23:22.

8. minut - Beron i Gordić razmenili trojkeBili Beron pogodio je trojku za +2 Zvezde, a na drugoj strani Gordić uzvraća istom merom, 17:18.

5. minut - Novi koš za Partizan. Pogodio je Ognjen Jaramaz, 7:10. Na drugoj strani uzvraća Bili Beron, 10:10.

The match in Belgrade is just about to begin! Check out the starting lineup of @kkcrvenazvezda:



Live stats: https://t.co/rvEwR7qUW4 #ABALiga pic.twitter.com/YMb5GVjIxW — ABA Liga (@ABA_League) 03. фебруар 2020.

4. minut - Mini serija PartizanaRade Zagorac nije uspeo da pogodi, a onda Veličković ponovo obezbeđuje novi napad i pogađa troku, 7:6. Gist je isforsirao šut, usledila je kontra i Volden poentira, 7:8.

2. minut - Egal na startu. Gist ovoga puta nije uspeo da pogodi, ali nije ni Partizan. Crveno-beli nisu uspeli da zagrade i lopta pripada crno-belima. Trojka Veličkovića, 3:3.Gist je veoma motivisan, njegov novi koš, 5:3.

1. minut - Prvi napad za Partizan i odmah izgubljena. Beron je ukrao loptu.Braun dodaje loptu do Gista koji pogađa trojku, 3:0. Rade Zagorac je napravio prostor ali je promašio šut.