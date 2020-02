Boston povlači Garnetovu "peticu"

Košarkaški klub Boston povući cće iz upotrebe dres sa brojem pet koji je nosio legendarni Kevin Garnet.

Seltiksi su tokom sinoćnje utakmice protiv Los Anđeles Klipersa objavili da će sledeće sezone povući iz upotrebe Garnetovu "peticu".

Garnet je u Bostonu igrao do 2007. do 2013. godine, a bio je jedan od ključnih igrača koji je Seltikse 2008. godine predvodio do 17. šampionskog prstena u istoriji franšize.

Te sezone izabran je u idealnu petorku NBA liga, a proglašen je i za najboljeg defanzivca.

Odigrao je 21 sezonu u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu, a 15 puta bio je učesnik Ol-star susreta.