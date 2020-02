KADA VIDIM NOLETA, SETIM SE MOG SINA! Emotivna ispovest majke Dražena Petrovića!

"Vaš sin Dražen je poginuo..." , te reči i dan danas proganjaju majku jednog od najboljih košarkaša koje je svet video.

Majka tragično nastradalog košarkaša i reprezentativca Jugoslavije Biserka Petrović seća se te kobne noći kada joj je zazvonio telefon...

- Bilo je to oko 22 časa... Spremali smo se za spavanje u Draženovom stanu na 14. spratu. Tog dana posle podne nas je nazvao sa aerodroma u Frankfurtu, rekao je da je poslao prljavu odeću i da će doći za dva dana. Javila sam se, mislila sam da on zove. Ženski glas je upitao da li je to stan Petrović. Bila je to Makedonka, prevodilac, slabo je govorila hrvatski. „Vaš sin je poginuo“, rekla je. Te reči... Ne znam kako sam ih preživela. Krenula sam prema terasi, u tim trenucima ne možete da kontrolišete telo. U šoku ste i mozak reaguje drugačije. Moj suprug Jole je bio prisebniji, uhvatio me je, sprečio najgore i spasao me. Hvala mu, jer sada mogu da odradim sve za Dražena. Da mit o njemu nastavi da živi. Da ono što je uradio u kratkom životu ostane zapisano kako dolikuje, da se prepričava generacijama. I to me je održalo - kaže Biserka za "Kurir" i nastavlja:

- Godinu dana nakon tragedije Vlade Divac me je tako zagrlio da reč nije mogao da progovori. I sada se naježim kada se setim toga - kaže majka čuvenog košarkaša.

Kako sama kaže, u Novaku Đokoviću često vidi svog sina jer obojica predstavljaju nešto najbolje što je Balkan stvorio.

- Nole kao da je izašao iz moje kuće, teško mi je kada je povređen, kada se loše piše o njemu. I Đoković, poput mog sina, daje sve od sebe na terenu. Njih dvojica su najjači sportisti na Balkanu u istoriji - dodaje Biserka.