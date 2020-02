NEVIĐENA PRIČA, KAKVA LJUDINA! Bobi je ODBIO 21.000.000 DOLARA!

Legendarni Greg Popović pričao je o našem Bobanu Marjanoviću, njegovom dolasku u Sant Antonio koji je napustio posle godinu dana.

Marjanović je u leto 2015. godine potpisao jednogodišnji ugovor sa Sparsima vredan 1.200.000 dolara i posle privikavanja u Razvojnoj ligi je dobio šansu u kod Grega Popovića.

Beležio je desetak minuta na parketu i 5,5 poena u proseku. Ali, saradnja nije potrajala, završena je posle samo godinu dana.

Detroit Pistonsi su ponudili Marjanoviću trogodišnji ugovor vredan 21.000.000 dolara. San Antonio nije mogao da izjednači ponudu i morao je da pusti srpskog košarkaša.

- Išli smo u Evropu po njega i on je osećao neku vrstu lojalnosti prema nama. Nekako smo mu objasnili da lojalnost ne treba da ide toliko daleko i da pre svega treba da razmišlja o svojoj porodici. Ljudi uvek treba prave izbore vodeći računa prevashodno o porodici - otkrio je Greg Popović za američke medije.

Ali, Bobi nije hteo da ide. Popović kaže da je Marjanović bio odlučan u nameri da ostane u San Antoniju za manje para, ali da su ga on i agent nagovorili da prihvati ponudu.

- On je inteligentna osoba, nije idiot. Ali i agent je morao da priča sa njim. Ne sećam se sada da li ga je još neko tada nagovarao da prihvati ponudu... Ali brzo se razumeo i shvatio da je to logičan potez za njega. Nekada radimo neke stvari zato što mislimo da je to najbolje za nekog drugog. A kada možeš da uradiš nešto što je dobro i za tim, i za igrača, onda još bolje.

Popović je nastavio da hvali Bobijeve ljudske i sportske kvalitete.

- On je jedan od najboljih momaka koje sam upoznao u karijeri. Jedinstven tip. Pažljiv, prijatan i uvek dobro raspoložen. Mnogo je bolji igrač nego što vi svi mislite! Ne može biti veći profesionalac i bolji saigrač od njega. Uvek ćemo biti tu za njega, a verujem da sada i u Mavsima tako razmišljaju.