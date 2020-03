Srbija bez kvalifikacija na Olimpijskim igrama u košarci?

U moru ružnih vesti o virusu korona, konačno i jedna lepa. Naime, košarkaška reprezentacija Srbije mogla bi bez kvalifikacija za Olimpijske igre da obezbedi vizu za najveće sportsko planetarno takmičenje.Iako iz FIBA nisu još otklonili mogućnost odigravanja kvalifikacija, Sportando i Tutusport prenose da, ukoliko se ne održe, ekipe će se odrediti na osnovu plasmana na Mundobasketu.

Olympics participants (through World Cup Final Standings):



- Iran

- Nigeria

- Usa

- Argentina

- Japan

- Spain

- France

- Australia

- Serbia

- Czech Republic

- Poland

- Lithuania



With FIBA Ranking:

Greece IN

Poland OUT



Question: There will be Olympics this summer? https://t.co/MzkP0C7CKX