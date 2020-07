JOKIĆ PRVI PUT PROGOVORIO O KORONI! NBA as otkrio zašto mu je sve bilo UVRNUTO!

Nikola Jokić je stigao na Floridu... Spreman je da uskoro zaigra, a novinarima iz SAD otkrio je kako se oseća i kroz šta je prošao.

- Bilo je malo uvrnuto, jer sam se osećao dobro. Osećao sam se normalno, i kada su mi rekli da sam pozitivan, bio sam iznenađen jer sam imao normalnu dnevnu rutinu, trening i sve ostalo, a onda su me pozvali i rekli da sam pozitivan - rekao je Jokić.

Nastavio je u istom ritmu.

- Onda sam pozvao sve i rekli su mi da je sve u redu, da je zdravlje na prvom mestu, što se podrazumeva.

Prošle godine, Jokić je rekao da voli da igra sa težinom od skoro 130 kilograma, sada se samo nasmejao na tu priču.

- Uh, da, trebalo je to da kažem jer ste vi to želeli da kažem? To je bio samo izgovor za moju kilažu... Šalio sam se - zaključio je Srbin.