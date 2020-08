PASPALJ ZAČEPIO USTA HRVATU! Skandaloznom izjavom Franjo podigao region na noge, ovako ga je Srbin UĆUTKAO!

Franjo Arapović, nekadašnji reprezentativac SFR Jugoslavije, a potom i Hrvatske, izazvao je veliku buru još jednom skandaloznom izjavom.

Franjo Arapović, nekadašnji košarkaški reprezentativac Jugoslavije, otkrio da ga je Dušan Ivković 1988. oterao iz nacionalnog tima zbog toga što je odbio da popuni formular napisan ćirilicom.

Žarko Paspalj (54) je bio deo tima koji je 1988. igrao u Seulu i kaže da se ne seća bilo kakvih incidenata, niti mu je jasno zbog čega Arapović sada priča o tome.

- Ko se seća šta je bilo pre više od 30 godina. Ma kakva politika u to vreme. Ne znam uopšte odakle njemu sada tako nešto. Nisam ni znao da je još tada bio politički aktivan. Možda je on bio ispred tog vremena, možda je imao viziju i znao šta će da se desi. Stvarno ne znam čemu sada sve to, niti me previše zanima - kazao je Paspalj za Informer.

Tadašnji košarkaš Cibone se vrlo brzo aktivno uključio u politiku, pa je tako učestvovao u osnivanju Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), političke partije na čijem je čelu bio kasniji predsednik Hrvatske i ratni zločinac Franjo Tuđman.