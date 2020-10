Džejms: Zaslužujemo poštovanje

Košarkaš Los Andjeles lejkersa Lebron Džejms rekao je, posle osvajanja titule šampiona NBA lige, da ga gura napred to što misli da mora nešto da dokaže i istakao da i tim i on zaslužuju poštovanje.

"To što mislim da moram nešto da dokažem me gura napred. To me teralo napred tokom poslednjih godinu dana od povrede", rekao je Džejms nakon što su Lejkersi u šestom meču velikog finala pobedili Majami i osvojili titulu šampiona.

"To me je podstaklo jer bez obzira na to šta sam uradio u karijeri, uvek je bilo sumnje, uvek su me uporedjivali sa drugima, uvek je bilo pitanja - da li je uradio ovo, da li je uradio ono?", dodao je Džejms.

Džejms je jasno stavio do znanja da je njegov cilj da nadmaši Majkla Džordana kao najvećeg igrača u istoriji košarke. Prošle noći napravio je korak bliže tom cilju, pošto Džordan sada ima dva šampionska prstena više.

Džejms je proglašen za najkorisnijeg igrača finalne serije 2020. jer je vodio Lejkerse do prve titule u poslednjih deset godina. Svoju četvrtu titulu osvojio je pobedom nad Majamijem sa 106:93 u šestoj utakmici.

Prethodno je MVP trofeje osvajao 2012. i 2013. sa Majamijem i 2016. godine sa Klivlendom, pa je tako postao prvi igrač koji je to priznanje osvojio sa tri različite franšize.

Nakon što je Portland pobedio u prvoj utakmici prve runde plej-ofa, Džejms je u poslednja tri meča te serije prosečno beležio 34,7 poena, 9,3 skoka i 9,3 asistencije. On i ostatak tima savladali su Hjuston u polufinalu, a njega odbrana nad Džamalom Marejem pomogla je Lejkersima da preskoče Denver na putu ka velikom finalu. Njegova želja da vrati Lejkerse na tron vodila je tim protiv odličnog Majamija.

"Samo želimo poštovanje. Naša organizacija želi svoje poštovanje, navijači Lajkersa žele svoje poštovanje. I ja želim svoje prokleto poštovanje", rekao je Džejms nakon svoje rekordne 260. utakmice u plej-ofu.