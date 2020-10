Šćepanović: Poštovanje prema grbu se pokazuje zalaganjem

Trener košarkaša Partizana Vlado Šćepanović, uoči gostovanja Igokei u ABA ligi, izjavio je da je ekipa svesna vrednosti grba koji nosi i da veruje u pobedu.

"Čeka nas Igokea, koja je nakon startnog poraza vezala tri pobede i na taj način podigla samopouzdanje. Sa druge strane, siguran sam da smo u stanju da dođemo do pobede. Ali, da bismo do nje došli, potrebno je da pokažemo pre svega poštovanje prema sebi i dresu koji nosimo. Potrebno je da glavom i energijom budemo 100 posto u utakmici, jedino tako možemo do trijumfa. Svesni smo da nosimo grb koji mnogo vredi i još više obavezuje. Poštovanje prema grbu ili klubu se pokazuje zalaganjem na svakoj utakmici", istakao je Šćepanović za klupski sajt. Kapiten crno-belih Novica Veličkovic pred put u Laktaše rekao je da je jedini recept za pobedu da ekipa bude na maksimumu. "Ako nismo na maksimumu, onda smo itekako ranjivi. Igokea ima solidan tim, lepo su ukomponovani i sigurno nam nece biti lako, ali verujem da smo u stanju da se dignemo posle poraza u Evrokupu i da odigramo dobru utakmicu", naglasio je Veličković.

Utakmica 5. kola ABA lige između Igokee i Partizana igra se sutra od 20 sati.