Trener Čukaričkog zadovoljan polusezonom, žao mu što se završila

Trener fudbalskog kluba Čukarički Dušan Đorđević rekao je danas da je zadovoljan dosadašnjim delom sezone i istakao da mu je žao što je usledila pauza posle prvog dela.

"Iza nas je uspešna polusezona. Sigurno je mali psihološki šok za ekipu bio odlazak Aleksandra Veselinovića, i potom moje imenovanje na mesto šefa struke. Jesam dugo u ekipi, godinu i po dana, znam igrače, znaju i oni mene, ali svi smo mi različiti. Znali su me u klubu kao nekog ko je tu, kao nekog ko radi... U novoj ulozi na ispitu je bila ličnost, a zaista je na startu bilo nezgodno, imali smo sedam-osam povređenih igrača. Uz to, izgubili smo od Spartaka u Subotici, potom pomalo nesrećno od Proletera na Banovom brdu. Već u Subotici sam imao prve kritike za igrače, a posle Proletera je naišla serija solidnih rezultata. Kažem solidnih, s obzirom na to da smo na nekoliko gostovanja ispuštali pobede u poslednjih šest-sedam minuta susreta. Nije tragedija odigrati nerešeno protiv TSC-a i Mladosti, ali smo bili mnogo bliži pobedama", rekao je Đorđević za sajt kluba.

Čukarički je prvi deo sezone završio na četvrtom mestu, iza vodeće Crvene zvezde i Vojvodine, a ispred Spartaka, Proletera, Radničkog, TSC-a i ostalih.

Ekipa sa Banovog brda je u poslednjem kolu jesenjeg dela pobedila Radnik u Surdulici.

"Postavio sam sebi, ali i ekipi cilj, da skinemo to opterećenje, taj balast sa leđa, da u novu polusezonu uđemo sa pobedom u gostima. Čukarički na bilo kom terenu mora da igra bez kompleksa i na pobedu, i da često dolazi do nje. Na kraju je stigla toliko dugo čekana pobeda u gostima. Po atmosferi i stanju u ekipi, slobodno mogu da kažem da nam je žao što se završila polusezona, zaista smo bili u velikom usponu forme", kazao je između ostalog Đorđević.

Okupljanje za prolećni deo sezone ekipa Čukaričkog će imati 8. januara, a potom će otići u Tursku na dvonedeljne pripreme.

Čukarički je prvi deo sezone završio na četvrtom mestu, iza vodeće Crvene zvezde i Vojvodine, a ispred Spartaka, Proletera, Radničkog, TSC-a i ostalih.

Ekipa sa Banovog brda je u poslednjem kolu jesenjeg dela pobedila Radnik u Surdulici.

"Postavio sam sebi, ali i ekipi cilj, da skinemo to opterećenje, taj balast sa leđa, da u novu polusezonu uđemo sa pobedom u gostima. Čukarički na bilo kom terenu mora da igra bez kompleksa i na pobedu, i da često dolazi do nje. Na kraju je stigla toliko dugo čekana pobeda u gostima. Po atmosferi i stanju u ekipi, slobodno mogu da kažem da nam je žao što se završila polusezona, zaista smo bili u velikom usponu forme", kazao je između ostalog Đorđević.

Okupljanje za prolećni deo sezone ekipa Čukaričkog će imati 8. januara, a potom će otići u Tursku na dvonedeljne pripreme.