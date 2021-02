POTRESNE SCENE NA NBA UTAKMICI: Košarkaš napustio halu u invalidskim kolicima! (VIDEO)

Kristijan Vud, poznat po tome što je od Rudija Gobera dobio koronavirus, doživeo je novi strašan peh.

Igrač Hjuston Roketsa je doživeo strašnu ponudu članka u pobedi njegovog tima nad Memfisom, zbog čega nije mogao na nogama ni da napusti sam teren.

Christian Wood left the game in a wheelchair after suffering an ankle injury



Prayers up 🙏 pic.twitter.com/pG8DeBgt38