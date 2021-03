LEJKERSI ZAHTEVAJU ISTRAGU ZBOG LEBRONOVE POVREDE: Šampion sumnja da povreda 'kralja' nije slučajna! (VIDEO)

On će biti van parketa neodređeno vreme, što je svako veliki hendikep za klub iz Los Anđelesa.

"Kralju" je na utakmici njegovih LA Lejkersa protiv Atlante, koju su Hoksi dobili 99:94, Solomon Hil pao na nogu, usled čega mu je iskrenuo desni članak na spoljnu stranu.

Magnetna rezonanca pokazala je da nema većih oštećenja i da je članak samo istegnut, ali da povreda ipak nije bezazlena i zahteva pauzu od nekoliko nedelja.

Bron appears to turn his ankle, stays in the game and hits a three, then heads to the locker room pic.twitter.com/OdTrDW77o1