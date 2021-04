JOKIĆ POBESNEO I ZALETEO SE NA SUDIJU: Kradu ga na svakom koraku, ne može da izdrži! (VIDEO)

Maestralna noć Nikole Jokića i oboren rekord NBA lige, ali...

Imao je Jokić na meču Denvera i Orlanda i "žute minute", prouzrokovane pre svega nezadovoljstvom zbog suđenja - što nažalost nije nikakva novost.

Evidentno je da Jokić nema isto suđenje kao ostale NBA zvezde i to ga veoma nervira, posebno kada sudije propuste da sviraju toliko očigledne faulove da se zapita da li mu to namerno rade ili jednostavno nisu dovoljno dobri u svom poslu.

Tako je na meču protiv Orlanda izgubio živce nakon dva čista faula, napravio je potom grub prekršaj na Rosu i zaleteo se na sudiju.

Jokic was HEATED with this ref after not getting a foul 😳 pic.twitter.com/YeWBiuYaDC