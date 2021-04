KRAJ! Superstar Denvera je ZAVRŠIO SEZONU - Zadobio je tešku povredu, jednu od NAJTEŽIH U KOŠARCI

Najbolji košarkaš Denvera uz Nikolu Jokića, Džamal Marej, završio je sezonu usled teške povrede.

Ono čega su se mnogi pribojavali se i obistinilo, Kanađanin je pokidao prednje ukrštene ligamente kolena.

Reč je o jednoj od najtežih povreda u košarci zbog koje Marej neće igrati više ove sezone.

Breaking: Jamal Murray has been diagnosed with a torn ACL in his left knee.



He will be out indefinitely, the Nuggets announced. pic.twitter.com/gTVLPNmYAt