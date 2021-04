NOVI TRIPL-DABL MAESTRALNOG NIKOLE JOKIĆA: Na terenu radio šta je hteo! Denver uništio Majami!

Denver je na svom terenu ubedljivo savladao Majami Hit (126:103), a sjajni Somborac zabeležio je 15. tripl-dabl na ovom meču.

Nagetsi su na prvom meču bez povređenog Džamala Mareja pokazali karakter. Najkvalitetniji Jokićev saigrač je završio sezonu zbog teške povrede kolena, što je bio veliki šok za celu ekipu. Međutim, igrači Denvera su shvatili da dalje moraju bez njega, podigli su glave i razmotirali finalistu NBA lige.

