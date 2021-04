JOKIĆ OTVORIO DUŠU: Ceo život sam bio potcenjen, navikao sam na to...

Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić na zanimljiv način je prokomentarisao aktuelnu situaciju u Denver Nagetsima.

Nakon povrede Džamala Mareja mnogi su otpisali klub iz Kolorada. Važili su za jednog od favorita za prsten, a sada ih gotovo niko ne vidi u samoj završnici.

Jokić je otkrio da ga to dodatno motiviše da bude još bolji na terenu.

"Bio sam potcenjen ceo svoj život, da budem iskren. Nekako sam navikao na to. To je za mene normalna pozicija. Ali to nam daje veliko olakšanje, nećemo biti napeti i pod tenzijom. Samo ćemo se igrati", poručio je sjajni Srbin.