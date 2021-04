Teška povreda i kraj sezone za Avdiju (VIDEO)

Avdija je na utakmici protiv Golden Stejt Voriorsa u sredu krajem druge četvrtine nezgodno doskočio, pa je bio primoran da teren napusti u kolicima.

Kako se navodi, izraelski reprezentativac i sin nekadašnjeg košarkaša Crvene zvezde Zufera Avdije, neće morati da se podrgne hirurškoj intervenciji, ali će oporavak trajati dva do tri meseca.

Avdija je prošle godine izabran kao deveti pik na NBA draftu, a u svojoj debitantskoj sezoni u najjačoj ligi sveta prosečno je beležio 6,3 poena i 4,9 skokova.

Wizards rookie Deni Avdija suffers a lower leg injury coming down from a rebound



