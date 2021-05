BOGDANOVIĆ MAĐIONIČAR NA TERENU, NI VESTBRUK MU NIŠTA NE MOŽE! Srbin šetao NBA rekordera, pa digao sve na noge strašnom blokadom! (VIDEO)

Još jedna sjajna partija Bogdana Bogdanovića u dresu Atlante!

Bogdan Bogdanović više skoro da i ne odmara, toliko je bitan za Atlantu.

U pobedi nad Vašingtonom igrao je 40 minuta i za to vreme je postigao 20 poena i 3 asistencije.

ATLANTA - VAŠINGTON 120:116 (35:30, 21:29, 27:32, 37:25)

Hoksi će ove godine definitivno igrati u plejofu, a Bogdanović će prvi put u karijeri otići u NBA doigravanje. I to sa velikim zaslugama, pošto je i protiv Vašingtona imao sjajan učinak.

Na početku meča ga je čuvao Rasel Vestbruk, ali je Vašington posle nekoiliko sjajnih poena i asistencija Srbina morao da mu promeni čuvara. Ali nije to zaustavilo Bogdanovića, Nastavio je sa sjajnom igrom, a do kraja meča posebno je upečatljiva bila blokada ispod koša nad krilnim centrom Vizardsa Ruijem Hačimurom. Hteo je leđima da igra protiv Bogdana, probao je da ga ugura ispod koša, a kad to nije uspeo dobio je bananu!

Tre Jang je bio prvo ime meča za Atlantu sa 33 poena, 8 skokova i 9 asistencija, a Rasel Vestbruk koji je nedavno postao rekorder NBA po broju ostvarenih tripl-dablova sada je upisao 34 poena i 15 asistencija.