NURKIĆA PITALI O JOKIĆU: Bosanac kao iz topa ispalio odgovor koji je ODJEKNUO U SRBIJI!

Tim koji predvodi maestralni Nikola Jokić imaće prednost domaćeg terena, a srpskog reprezentativca očekuje duel sa nekadašnjim saigračem Jusufom Nurkićem.

Američka novinarka Ej Džej Mekkord je pitala Nurkića o odnosu sa Srbinom, a košarkaš iz Bosne i Hercegovine je poručio kako mu je Nikola Jokić prvi favorit za MVP priznanje ukoliko ne računa saigrača Demijana Lilarda.

"If Dame's not going to win MVP, [Nikola Jokic] should win MVP... I'd be happy for him. He deserves it for sure" - @bosnianbeast27 to @jwquick question about his relationship with Jokic. #RipCity | #MileHighBasketball