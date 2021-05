'On je DRAGULJ, postao je jedan od NAJVOLJENIJIH igrača u NBA ligi' Stigao dokumentarac o karijeri i životu Bobana Marjanovića!

Košarkaš Dalas Maveriksa Boban Marjanović postao je jedan od najživopisnijih likova u NBA.

Ako ne po (često) skromnom učinku na terenu, onda bar po činjenici da ga mnogi prepoznaju širom sveta, a ubuduće će to biti izraženije posle dokumentarca koji je snimljen o njegovoj karijeri i životu.

Film je rađen u produkciji ESPN-a, koji je poznata kuća po ovakvim medijskim projektima, a u najavi na društvenim mrežama poprilično su nahvalili gorostasa iz Boljevca.

Boban is a gem.



From his work ethic, to his personality, to what he brings on and off the court, he has become of the most beloved players in the NBA. pic.twitter.com/lNmMXrcc39