NEĆETE GA PREPOZNATI! Vršnjak Nikole Jokića je pre dve godine bio top sportista u NBA! Danas ima preko 180 KILOGRAMA!

Svonigan je 2017. bio draftovan u NBA ligu, nakon što je osvojio niz nagradu igrajući koledž NCAA košarku. Njega su tada izabrali Portland Trejlblejzersi, ali stvari su po Kejleba pošle zaista naopako.

Svonigan je tada bio u izuzetnoj fizičkoj formi, a njegov nadimak je "Biggie" (Veliki) i to sa dobrim razlogom. Svojevremeno je Kejleb sa samo 13 godina dostigao težinu od 160 kilograma.

Really hope Caleb Swanigan is all right, this is scary... he was in the NBA just last year pic.twitter.com/lzm28di3Kt