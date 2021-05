ODVEO EFES NA KROV EVROPE: Micić posle MVP nagrade srušio Barselonu i osvojio i Evroligu (VIDEO)

Barsa je imala plus 10 u drugoj četvrtini, Efes +11 u trećoj, ali je sve vreme utakmica bila takva da je i izgledalo da mora da uđe u neizvestan finiš.

U njemu su garancija bili Vasilije Micić i Šejn Larkin, glavni aduti treera Atamana koji su pronašli način da probiju na momente i čeličnu odbranu Katalonaca.

Nakon što je Nikola Mirotić na polovini poslednje četvrtine izjednačio na 69:69 usledila je trojka Micića, potom i polaganje Larkina uz faul...

A kada je srpski plejmejker pogodio za 81:76 na 82 sekunde prije kraja bilo je jasno da Efes ovu šansu za pehar ne može da propusti.

Najzaslužniji za trijumf Efesa bio je Vasa Micić sa 25 poena, pet asistencija i po tri uhvaćene i ukradene lopte. Osim njega, raspoložen je bio i Šejn Larkin sa 21 poenom.

