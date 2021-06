NIKOLA JOKIĆ: Nisam mislio da ću biti NBA igrač, a ne MVP

Denver je 2014. godine izabrao Jokića kao 41. pika na draftu i srpski centar je najslabije rangirani igrač sa drafta koji je dobio nagradu za MVP lige.

"Da budem iskren, nisam mislio da ću biti NBA igrač, a ne MVP. Kada sam počeo da igram košarku kod kuće, moj cilj bio je da igram Evroligu, pošto je to bila najbolja liga najbliža mojoj zemlji", rekao je Jokić.



Jokić je u glasanju dobio ukupno 971 poen, drugi po broju glasova bio je Džoel Embid iz Filadelfije sa 586, a treći je bio Stefen Kari iz Golden Stejta sa 453 poena.

The MVP, in his own words.



Nikola caught up with the @NBAonTNT crew after it was made official.#MileHighBasketball pic.twitter.com/40ADoHadcN