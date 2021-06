U BEOGRADU SAM POSTAO ZVEZDA: Džordan Lojd se oprostio od crveno-belih! EMOTIVNO!

Govoreći za zvanični sajt ruskog tima osvrnuo se i na period proveden u Beogradu, istakavši koliko je bio bitan za razvoj njegove karijere.

„Može se reći da sam u Beogradu postao zvezda evropske košarke, ali ja ne gledam na stavi baš na taj način. Došlo je vreme da igram veću i značajniju ulogu u timu, a u Srbiju sam dobio to po šta sam došao. Posle sezone u Valensiji sam bio uveren da mogu da se izborim sa većom minutažom i sa više odgovornosti. Imao sam priliku to da demonstriram i napravio sam iskorak u svom razvoju. Ne planiram da prestanem da napredujem“, rekao je američki bek.

What a year, what a city, what a club. This has been The most demanding and challenging year of my career but there's always beauty in the struggle. To the most amazing fans & unbelievable supporters, thank you isn't enough. You all are forever in my heart. @kkcrvenazvezda