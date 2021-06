Đorđević nije više trener Virtusa iz Bolonje

Klub iz Bolonje zahvalio se srpskom treneru, koji je nedavno tim vodio do titule u prvenstvu Italije.

Đorđević je u Virtus došao 2019. godine i potpisao ugovor do leta 2021.

U prvoj sezoni osvojio FIBA Ligu šampiona, a naredne se plasirao u četvrtfinale Evrokupa, nakon što je ista prekinuta zbog korona virusa.

" Grazie Sasha,

grazie per le soddisfazioni e per le vittorie raggiunte insieme. La notte di Anversa e la conquista del 16° Scudetto sono ricordi indelebili che rimarranno per sempre nella storia di questo glorioso Club. "

