KRALJICE U FINALU EP: Pobeda Srbije nakon neverovatne drame! Na kraju pale i suze radosnice!

Košarkašice Srbije plasirale su se u finale Evropskog prvenstva! Srbija je u polufinalu posle velike borbe savladala Belgiju 74:73. U finalu će igrati protiv Francuske u nedelju.

Srbija je fantastično ušla u utakmicu. Bila je to prepoznatljiva odbrana naše selekcije, pa su naše košarkašice Belgiji dopustile samo dva poena za četiri i po minuta.

Za ofanzivni deo pobrinula se Aleksandra Crvendakić, koja je pogodila prva četiri šuta i Srbija je povela 11:2. Nastavila je Aleksandra u istom ritmu, pa u nastavku pogađa trojku uz faul i realizuje dodatno slobodno bacanje za 19:8 i najvećih +11.

Očekivano je bilo da se Belgija ''raspuca'' u nekom trenutku i njihov šut proradio je pred kraj prve četvrtine. To nije omelo naše košarkašice da na prvi mali odmor odu sa šest poena prednosti (23:17). I onda, katastrofalna druga četvrtina, u kojoj su postigle samo devet poena za deset minuta.

Napad je bio veoma loš, ništa nije ulazilo, a u odbrani su takođe stale, dok je Belgija počela da ga pogađa trojke. Usledio je preokret Belgijanki, koje su mnogo bolje odigrale drugu deonicu i na poluvreme otišle sa četiri poena prednosti (32:36).

Ivon Anderson je startovala drugo poluvreme umesto Ane Dabović i vezala šest poena, kojim smo došli do izjednačenja. Razigrala se i Tina Krajišnik, odlična je bila pod košem, pa je sa četiri vezana poena donela Srbiji prednost od 45:44. Ipak, ponovo je proradio šut Belgije za tri poena i napravile su seriju 7:2, kojom na minut i po do kraja 3/4 dolaze do novih +4.

I pored trojke Nevene Jovanović na minut do kraja za -1, ponovo Belgija pravi seriju i ponovo dolazi do osetnih +5. Na kraju treće četvrtine bilo je samo +1 za Belgiju, zahvaljujući Sonji Vasić, koja je u poslednjem napadu poentirala.

A u četvrtoj četvrtini, prava rezultatska klackalica. Kod nas je odgovornost preuzela Sonja Vasić i igrala je fantastično, a pridružila joj se i Nevena Jovanović, pa je Srbija na pet minuta do kraja imala koš prednosti. U odbrani su sve igrale odlično, posebno Jelena Bruks na protivničkim centrima. Na tri i po minuta do kraja Srbija je vodila 65:63, pa je Sonja Vasić poenima za 67:63 donela veliku prednost na 65 sekundi do kraja.

Na 32 sekunde do kraja bio je napad za Belgiju. Na 23 sekunde do kraja, Krajišnik pravi faul, a Deler pogađa dva bacanja za 69:67. Belgija pravi faul na 20 sekundi do kraja i Nevena Jovanović pogađa dva bacanja za +4.

Liskens na 10 sekundi do kraja pogađa za 71:69, pa je Jovanović opet faulirana i išla je na liniju penala, gde pogađa jedno za +3. Na 7 sekundi do kraja, Bruks faulira Liskens, koja se povredila, pa je šutirala Mesdah i pogodila jedno bacanje za 72:70. Upravo je Bruks na drugoj strani šutirala dva bacanja i pogodila je oba za +4.

Mesdah je na sekund do kraja pogodila trojku, a Srbija je izgubila loptu pri izvođenju auta. Belgija je postigla koš, ali je vreme isteklo i koš nije važio! Našu reprezentaciju su do pobede predvodile Sonja Vasić sa 16 i Aleksandra Crvendakić sa 15 poena. Po 9 su dodale Nevena Jovanović i Tina Krajišnik, dok je 8 ubacila Ivon Anderson. Kod Belgije su se istakle Aleman sa 18 i Deler sa 14 poena. Kim Mestdag je dodala 11 poena.

TOK MEČA:

22:40 - Trojka Mesdah! 74:73.1,6 sekundi do kraja.

22:39 - Bruks pogađa oba! 74:70 za Srbiju.

22:38 - Mesdah pogađa samo jedno! 72:70 za Srbiju, 8 sekundi do kraja.

22:37 - Nije nesportska! Dobro je...

22:37 - Gleda se da li je Bruks napravila nesportsku! Neće valjda...

22:35 - Nevena Jovanović pogađa jedno bacanje. Srbija ima 72:69.

22:34 - Liskens pogađa za dva! 71:69, 10 sekundi do kraja.

22:33 - Nevena Jovanović pogađa oba na drugoj strani! 71:67, 20 sekundi do kraja. Novi tajm-aut.

22:32 - Pogodila je Deler oba! 69:67.

22:32 - Faul Tine Krajišnik! Dva bacanja za Belgiju na 23 sekunde do kraja.

22:28 - 32 sekunde do kraja! Napad za Belgiju, ali prvo tajm-aut.

22:27 - Faul u napadu, lopta za Srbiju! 69:65 i 56 sekundi do kraja.

22:27 - Sonja Vasić za +4! 1:05 do kraja. 69:65.

22:26 - 1:30 do kraja! Napeto je.

22:24 - Ivon Anderson pogađa! 67:65 na 2:20 do kraja.

22:22 - Tina Krajišnik u reketu! Sjajno pogađa na 3:50 do kraja za 65:63.

22:21 - 36' Napeto! 4:20 do kraja, nerešeno je 63:63.

22:19 - Trojkaaaaaaaaa! Nevena Jovanović za 63:61.

22:18 - 34' Ponovo Sonja! 60:59 za Srbiju.Sonja Vasić kao najbolji igrač ekipe preuzima odgovornost!Tajm-aut Belgija, 6:50 do kraja utakmice.

22:17 - 33' Opet preokret! Opet vodi Belgija 58:59.

22:15 - 32' Sonjaaa! Srbija vodi 58:55.

22:14 - 31' Opet vodimo! Maja Škorić pogađa za vođstvo Srbije na startu 4/4.

22:11 - Kraj treće četvrtine! Srbija gubi – 54:55.

22:08 - 29' Nevena Jovanović! Evo trojke! 50:51.

22:04 - 27' Srbija opet gubi! Posle nove trojke Belgije, Srbija ne realizuje napad.Deler je išla na bacanja posle faula Krajišnik – 45:49.

22:02 - Preokret! Aleman pogađa trojku, šutira ih 4/6. Pa na drugoj strani pogađa Krajišnik dva puta zaredom i vodimo 45:44.

22:01 - 25' Izjednačenje! Tina Krajišnik pogađa jedno bacanje, pošto je faulirana pod košem.Posle dobre odbrane, Vasić pogađa na drugoj strani posle ofanzivnog skoka za 39:41.Anderson pogađa za izjednačenje!

21:57 - 23' Aleman na 15 poena! Prve poene u drugom poluvremenu postiže Ivon Anderson posle kontre, pa je Mestdah pogodila jedno bacanje za 34:37.Bruks maši otvorenu trojku, pa Anderson još jednom sjajno pogađa posle ulaza.Deler odmah uzvraća za 36:39, pa pogađa i Aleman za +5.

21:54 - 21' Počela je treća četvrtina! 'Ajmo do preokreta i finala!

21:39 - Poluvreme! Srbija gubi – 32:36.

21:38 - 19' Trojka i za Belgiju! Serija 5:0 i 32:36.

21:37 - 19' Sača Čađo za tri! Evo trojke! Vodimo opet 32:31.

21:35 - Ništa Srbija ne može da pogodi! Opet ne radi šut, samo jedna trojka pogođena.Nema izgrađenih akcija, nema ničega... Belgija dobro igra poziciono i zato ima prednost.

21:33 - 17' Srbija gubi! Belgija vodi 31:29.Tajm-aut Marina Maljković.

21:30 - 15' Izjednačenje! Nova trojka za Belgiju.

21:26 - 13' Evo i Sonje! Srbija na +5.

21:24 - 12' Istopila se prednost, razigrala se Ana Dabović! Belgijanke nastavljaju da pogađaju trojke, a kod nas se razigrala Ana Dabović – 25:20. Belgija odgovara dvojkom, pa maši Nevena Jovanović. Na drugoj strani Deler pogađa.Ana Dabović pogađa dva bacanja – 27:24.

21:19 - Kraj prve četvrtine! Srbija vodi – 23:17. Dve trojke su vratile Belgiju.

21:16 - 9' Ivon Anderson na zadatku! Već ima dve ukradene lopte. Vodimo 21:11.

21:13 - Aleksandra Crvendakić! Opet! Trojka pod faulom! Kako igra Aleksandra – 19:8.

21:11 - 7' Dobra odbrana i osetna prednost! Belgija se malo razigrala, ali odmah stiže odgovor naših košarkašica – 15:6.

21:07 - 5' Odlična odbrana! Belgija ne može ništa da pogodi. Igramo presing i odlično gradimo.

21:05 - 4' Kakav start! Opet Sonja – 11:2.

21:05 - Aleksandra Crvendakić! Postiže i sedmi poen za 9:2.

21:04 - 3' Sjajan start! Posle prvih poena za Belgiju, Crvendakić pogađa dugu dvojku i to uz faul, pa realizuje i dodatno slobodno bacanje za 3:2.Prve poene na meču postiže Sonja Vasić sa niskog posta za 5:2, pa pogađa i Aleksandra Crvendakić još jednom!

21:00 - 1' Počela je utakmica