OGLASIO SE PANTER: Obradović me je ubedio da dođem u Partizan! NATERAO ME JE DA MU VERUJEM!

Kevin Panter dolaskom u Partizan postao je najskuplji košarkaš u istoriji srpske košarke, a bio je velika želja Željka Obradovića.

Košarkaški klub Partizan je u Kevinu Panteru dobio prvo veliko pojačanje za narednu sezonu!

Očekuju u taboru crno-belih da će sa Željkom Obradovićem vratiti Partizan na staze stare slave, a Panter je prvo ime u projektu koji je otpočeo sa velikim povratkom Željka Obradovića na mesto trenera.

Amerikanac je dobio veliki novac, ali ga je i ambiciozan projekat privukao u Partizan.

- Novi izazov, novi početak za mene, kao prvi start - izneo je prve utiske bivši igrač Zvezde o novom angažmanu!

Posle razgovora sa Obradovićem shvatio je da je Partizan pravi izbor!

- Pričao sam sa trenerom Obradovićem, on me je naterao da verujem u njegov plan i viziju. To je ono što svaki igrač voli da čuje, da postoji plan da se osvajaju trofeji. Razmišljamo na isti način, na istoj smo strani zbog toga - izjavio je Panter iz SAD.