ODLUČENO: Teodosić OSTAJE u Italiji još GODINU dana!

On će u klubu ostati u Bolonji do kraja naredne sezone, a potpisao je jednogodišnji ugovor.

- U julu 2019. godine rekao sam da sam dođao ovde da bih pobeđivao i mi smo šampioni Italije. U julu 2021. kažem da ostajem da bi i dalje pobeđivali. Hvala gospodinu Zanetiju, znam šta očekuje od nas - izjavio je Teodosić.

"A luglio del 2019 ho dichiarato che ero venuto qui per vincere e siamo Campioni d'Italia. A luglio 2021 dico che rimango per vincere ancora. Ringrazio il Signor Zanetti, so quello che si aspetta da noi."