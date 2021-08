KOŠARKAŠICE U POHODU NA NOVO EVROPSKO ZLATO: Održan žreb za kvalifikacije za EP, a dobili smo - KOMŠIJE

Održan je FIBA žreb na kome su košarkašice Srbije dobile rivalke.

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije dobila je danas rivale u kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2023. godine!

Aktuelne šampionke "starog kontinenta" će igrati u grupi "E" sa reprezentacijama Hrvatske i Bugarske, odlučio je danas FIBA žreb u Minhenu!

Ukupno u kvalifijacijama učestvuje 38 državnih timova koje su raspoređene u deset grupa - dve sa po tri reprezentacije i osam sa po osam. U kvalifikacijama igraju i domaćini idućeg Evropskog prvenstva - Izrael i Slovenija. Igra se po dvokružnom sistemu, a dalje prolaze prvoplasirani i četiri najbolja drugopasirana.

"Prilikom određivanja najboljih drugoplasiranih ekipa, brisaće se njihovi rezultati sa poslednjeplasiranim ekipama u grupama sa četiri tima", pojašnjeno je.

Kvalifikacije za EP 2023. igraće se u tri "prozora" i to od 11. do 14. novembra 2021, od 24. do 27. novembra 2022. i od 24. do 27. februara 2023.