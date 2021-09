PODSETITE SE KOLIKO RADOSTI NAM JE DONEO DUDA IVKOVIĆ: Ostavio je iza sebe pregršt medalja, vrhunskih igrača i trenera! (VIDEO)

Proslavljeni selektor reprezentacije Jugoslavije i Srbije i jedan od najboljih trenera u istoriji svetske košarke Dušan Duda Ivković preminuo je danas u Beogradu u 78. godini.

Ostavio je iza sebe pregršt trofeja, medalja, vrhunskih igrača i trenera.

"Košarka i trenerski poziv nisu bili deo mog života, već moj život. To je bio odnos konstantnog medjusobnog davanja. Košarci sam dao sebe, a ona je moj život oblikovala na najlepši mogući način. Od prvog dana kada me je na našem Crvenom krstu u njen magični svet uveo brat Piva, gde smo zajedno, uz neizmernu podršku porodice i prijatelja, počeli da spoznajemo njene tajne, pa sve do danas, kada zatvaram jedno poglavlje svog života sa košarkom", rekao je Duda kada je stavio tačku na bogatu karijeru.

Ivković je tokom karijere, između ostalih, trenirao Radnički iz Beograda, Partizan, Šibenku, Vojvodinu, PAOK, Olimpijakos, CSKA Moskvu, Dinamo iz Moskve i Efes, gde je i završio karijeru.

Sa Olimpijakosom je dva puta osvajao Evroligu, što su mu najznačajniji trofeji sa klubovima.

Zanimljivo je da mu je poslednji meč u trenerskoj karijeri bio poraz od Fenerbahčea, koga sa klupe predvodi njegov kum Željko Obradović, koji je tako Dudu simbolično ispratio u penziju.

Sa reprezentacijom Jugoslavije tri puta je bio šampion Evrope i šampion sveta u Argentini 1990. godine, a osvojio je i srebro na Olimpijskim igrama u Seulu. Postavio je temelje meteorskog uspona jugoslovenske i srpske košarke krajem 20. veka. Sa reprezentacijom Srbije je osvojio srebro na Evropskom prvenstvu 2009. godine.

