UMALO DA PLATI GLAVOM! Dudi su jedva SPASLI ŽIVOT kada je imao 6 godina - Evo kako je opisao ČUVENI NESTAŠLUK

Proslavljeni trener Dušan Duda Ivković jedan dečiji nestašluk umalo nije platio glavom.

U jednom intervjuu koji je da pre tri godine Duda se prisetio jednog dramatičnog događaja iz svog detinjstva. Otkrio je da je malo nedostajalo da nastrada kada je imao šest godina.

"To je bio moj prvi nestašluk. Imao sam nekih šest godina tada. Pođemo mi kao klinci pešice na Dunavac da se kupamo. Poneli smo neku loptu, a u to vreme loptu nije imao baš svako. I tamo počne da mi vodena struja nosi loptu sve dalje i dalje" počeo je Ivković priču:

"Ja da je dohvatim, krenem ka njoj i počnem da upadam u mulj sve dublje i dublje, tako da sam počeo da se davim. Nekako uspem da malo odskočim iznad vode, a ovi moji kompanjoni Jovanovići, Vlasta, Mita i Coba, prva dvojica su bili mlađi od mene, a ovaj treći stariji, crkavaju od smeha, uopšte ne shvatajući da se davim. Na svu sreću, naiđe jedan momak, tada student na DIF-u, izvadi me iz reke i ispumpa vodu iz mene. Posle sam stalno, sav ponosan, pričao kako me je spasao "jedan DIF-ovac". Tada je biti DIF-ovac bilo oličenje junaštva, sportiste, dobro građenog čoveka, pa sam se osećao počastvovanim što me je jedan od njih izbavio" otkrio je legendarni trener.

Proslavljeni košarkaški stručnjak preminuo je danas u 78. godini života.

