SMENJEN PRVI ČOVEK EVROLIGE: Više ništa neće biti isto u košarci! ŠOK!

Naime, "ekspres.ru" javlja da su Olimpijakos, Panatinaikos, Makabi Tev Aviv, Olimpija Milano, CSKA Moskva i Efes glasali za smenu Španca, pa su ga "srušili" - 6:5.

Za dosadašnjeg prvog čoveka Evrolige su bili Real Madrid, Barselona, Baskonija, Žalgiris i Fenerbahče. Asvel i Bajern nisu imali pravo glasa, pošto su nedavno dobili licencu.

Dugo je trajalo nezadovoljstvo klubova, osim španskih, radom Bertomeua, pre svega zbog prihoda koji donosi Evroliga.

