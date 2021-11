ANA DABOVIĆ REKLA DA! Evo sa kojim sportistom staje na ludi kamen! (FOTO)

Košarkašica i reprezentativka Srbije Ana Dabović (31) zaprošena je od strane njenog momka, vaterpoliste Ilije Muštura (26).

Ana i Ilija su u vezi od 2019. godine i žive zajedno u Monpeljeu, gde nastupaju za lokalne klupove.

- U Monpelje sam došla na sredini sezone, u martu 2019. i odmah su mi se dopali i grad i klub. Posle jedne utakmice, prišla mi je novinarka i rekla da u Monpeljeu ima još jedan sportista poreklom iz Herceg Novog. Ilijin otac potiče iz Đenovića. Htela sam da vidim ko je taj sportista, da odem na neki njegov meč i da ga pitam da on dođe na moj. Stupili smo potom u kontakt. Potrefilo se da sam ja prva otišla da gledam Iliju i tako smo se upoznali. Bilo je to prijateljstvo sve do leta te godine kada smo zajedno bili u Herceg Novom - pričala je Ana o počecima njihove veze.



Ana je istakla i da je tokom trajanja pandemije shvatila da je Ilija pravi čovek za nju, te da joj se posebno dopalo to što se dobro snalazi u kuhinji.

- Olakšavajuća okolnost je što smo oboje sportisti. Mogu reći da sam shvatila da je on prava osoba za mene, mada je možda prerano da to kažem. Volim da kažem da on ima rešenje za sve.

Srpska košarkašica je otkrila i koji zajednički hobi imaju.

- Svi koji me znaju, znaju da uživam u svemu što ima veze sa morem, to je sunčanje, kupanje, šetnja... Sada sam počela sa momkom i da idem na pecanje, ali ne mogu da se pohvalim ulovom. Prvih pet puta nismo ulovili ništa, ali bitno je da kupujemo svu potrebu opremu. Sada imamo sve za ribolov, samo još da ulovimo nešto, rekla je Ana Dabović.

Ana Dabović iza sebe ima više nego bogatu karijeru. Pored brojnih klupskih trofeja, svakako treba izdvojiti sedam medalja sa reprezentacijom, kao i prsten u ženskoj NBA ligi.

