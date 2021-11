'PREBIŠE NIKOLU!' Amerika deli snimak koji sve otkriva! Ne prestaje haos u NBA!

Podsetimo, u završnici meča između Denvera i Majamija, Markif Moris je, ničim izazvan, prekinuo kontranapad Nagetsa tako što je snažno "uleteo" u telo našeg asa, ne mareći što "gađa" Jokićevo koleno, koje je Nikola nedavno povredio, već je na MVP-a nasrnuo koristeći i lakat.

Usledio je, sekund kasnije, nesportski potez srpskog igrača, koji je sa leđa odgurnuo prgavog Amerikanca.

I, posle ovog incidenta, a potonjeg haosa u kome je najratoborniji bio as Majamija DŽimi Batler, NBA liga je izrekla kazne, od kojih je najveću dobio upravo Nikola Jokić.

Ali, pojedini američki novinari ukazuju na to da je srpski as prolazio kroz pravu torturu tokom meča, bar kada se o suđenju radi.

Tako je NBA izveštač uglednog "Forbsa", DŽoel Raš, priredio jedan kraći prikaz potpuno neshvatljivog ponašanja arbitara, i to u situaciji kad je prekršaj nad Jokićem bio evidentan.

- Evo vam još jedan primer kako su sudije dizale Jokićevu nervozu ranije tokom meča. Prvo imamo nedozvoljeno "grljenje" Bama Adebajoa, dok se sa Jokićem borio za poziciju u reketu. Faul je, ali faul nije dosuđen. Onda se, sa pravom, Jokiću "svirao" prekršaj na drugoj strani terena. Dva su faula bila, ali je samo jedan dosuđen, istakao je Raš uz snimak koji je i pred vama:

