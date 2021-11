UPRPIO SE?! Batler zvao Jokića na FERKU U SVLAČIONICI, a sada promenio PLOČU: Nećete verovati šta je na kraju ispalo!

Košarkaš Majamija Džimi Batler je, pošto je Nikola Jokić sa leđa udario Markifa Morisa, uputio pretnje i pozvao ga na "ferku u svlačionici", ali sada - menja ploču.

Sada se pojavila informacija, a preneli su je američki mediji, da Batler nije hteo ni da se bije sa Jokićem, već su sve te "teške reči" bile upućene pomoćniku trenera Denvera Stivenu Grejemu.

Like it’s clear as day lmao Jimmy didn’t even know what happened with jokic and keef entirely, him and Stephen Graham kept barking at each other, hence him being T’d off. pic.twitter.com/Bw3S4hrHz1