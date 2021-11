NIKOLINA FAMILIJA ZALUDELA DRUŠTVENE MREŽE! Kamion sa likom braće Jokić i porukom HIT NA INTERNETU!

Strahinja se tokom meča sa Atlantom (105:96), u kom je Nikola ostvario 59. tripl-dabl (22 poena, 19 skokova i 10 asistencija za 36 minuta na parketu) fotografisao sa navijačima, a na društvenim mrežama pravi hit je fotografija kombija sa likom trojice braće Jokić.

Na kamionu je pisalo „Zabavno je dok te Jokićeva braća ne čekaju u svlačionici“.

Spotted on the back of a truck in Denver 😂 pic.twitter.com/P6QOnkTg9a