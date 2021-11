UPUCAN KOŠARKAŠ (23): Lekari mu se bore za život, napadač uhapšen!

Svađa u provodu završila se krvavo i tragično.

Košarkaš AEL Limasola Kori Menigolt teško je ranjen u pucnjavi u noći između subote i nedelje u Nikoziji.

Američki internacionalac hospitalizovan je sa teškim povredama i krvarenjem u mozgu, te hematomima zbog kojih je priključen na aparate, a lekari mu se bore za život.

Pored teško stradalog Korija povređeni su njegova devojka i saigrač Brendon Averet, ali su njih dvoje prošli sa posekotinama i ogrebotinama, pa su van životne opasnosti.

Lokalna policija saopštila je da je uhapšen 46-godišnji čovek za koga se sumnja da je napadač.

Limassol forward Corey Manigault hospitalized in serious condition after a violent altercation in a nightclubhttps://t.co/CBKg0GPZK0