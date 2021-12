OPŠTI HAOS U STUDIJU: 'Embid je BOLJI OD JOKIĆA!' Popljuvao je Srbina, a onda ga je kolega žestoko SPUSTIO! (VIDEO)

Nikola Jokić je apsolutno zasluženo prethodne sezone izglasan za najkorisnijeg igrača NBA lige, a čini se da se sa takvom odlukom nije složio samo Džoel Embid.

Snažni centar Filadelfije je smatrao da njemu pripada MVP nagrada, iako je dobar deo sezone propustio, a teško da će do najvažnijeg individualnog priznanja i u tekućoj takmičarskoj godini. Pre njega se spominju Kari, Durent i opet Jokić, ali ako mu je za utehu, postoje i "analitičari" koji smatraju da je bolji od Srbina.

Tako je verovatno najpoznatiji televizijski NBA novinar Skip Bejlis, poznat po tome što mrzi Lebrona Džejmsa, poručio da je Embid bolji igrač od Jokića.

"Niko nije ni blizu Džoelu Embidu, samo kada je zdrav. Nije uvek sve u redu sa njim, nije uvek zdrav i nije uvek srećan i kada to nije, onda nema ništa od njega. Kada je zdrav i srećan, kada je u punoj snazi i kada kaže dajte mi loptu i sklonite se, Jokić ne može da mu priđe. Ovaj čovek je neverovatan, previše je dobar", kazao je Bejlis i dodao:

"Može da ode na liniju za slobodna bacanja kada god poželi. Niko ne pogađa bacanja kao on".

Posle toga je došlo do rasprave u studiju, između Šenona Šarpa i Skipa Bejlisa, pošto je i "Jokić" ubačen u jednačinu. Šarp smatra da je Jokić bolji izvođač slobodnih bacanja, a Bejlis tvrdi da to nije tačno, pošto Embid inače izvodi skoro dva više po utakmici.

"Jokić ima više skokova, više asistencija, više poena i to sve bez Džamala Mareja", poentirao je Šarp i ostavio nakon toga Bejlisa bez teksta.

Pogledajte!

"There is nothing like Joel Embiid when he is right... When he is engaged, when he says 'give me the ball and get out of my way,' Jokić cannot hold a candle in the wind to him."@RealSkipBayless on why the Sixers center is the best big man in all of basketball: pic.twitter.com/7vpOm6lhfA