BOGDAN UBACIO U ŠESTU I PREGAZIO FILADELFIJU: Spektakularan finiš - dao poslednjih 10 poena na meču i REŠIO!

Bogdan Bogdanović je čovek za velika dela, to je sada videla cela Amerika!

Kada nema Treja Janga, nema brige za Atlantu. Jer tu je Bogdan Bogdanović!

Sjajni srpski bek je doneo pobedu svom timu nad Filadelfijom u trileru, a od svojih 15 poena na ovom meču sa poslednjih deset je bukvalno rešio utakmicu!

ATLANTA - FILADELFIJA 98:96 (18:32, 33:19, 24:28, 21:19)

Tih je bio Bogdanović do samog kraja meča, ali onda je pokazao da je igrač za velika dela. Po koji put u karijeri! Pri rezultatu 90:88 pojavio se kao furija na terenu i razbio rivala.

Prvo je dao trojku kojom je doveo svoj tim u vođstvo 91:90, a onda je posle tehničke dodeljene klupi Filadelfije pogodio i dodatno slobodno bacanje za 92:90.

Matis Tibul je izjednačio na 92:92, a srpski šuter je potom uz skok unazad pogodio dugu dvojku za novo vođstvo 94:92. To nije bilo sve, jer je sa šutom iz kornera odvojio svoj tim na 96:92 dva minuta do kraja i u narednom napadu je pogodio novi težak šut za 98:92.

Fora de casa, o Atlanta Hawks levou a melhor sobre o Philadelphia 76ers! No fim do último quarto, o placar ainda estava aberto, mas Bogdan Bogdanovic brilhou e decidiu tudo!#NBAVoltou #NBAnaTNTSports #AquiGeralJogaJunto pic.twitter.com/oW3HonBFWf — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) 24. децембар 2021.

To je bilo to! Dovoljno je ovo bilo za pobedu jer nije uspeo tim Filadelfije da nadoknadi tih "minus šest" do kraja meča.

Ovaj meč se igrao na mahove, pa je tako Filadelfija na početku napravila veliku prednost, a onda je u drugoj četvrtini tim Hoksa to anulirao. Na kraju je minijatura Bogdanovića na kraju meča sve rešila.

Najefikasiji košarkaši na terenu bili su iz gubitničkog tima pa je tako Džoel Embid dao 23 poena,a Tajron Maksi je dodao 17, dok je 16 imao Tobajas Heris.

Kod Atlante najefikasniji je bio Kem Rediš sa 18, Džon Kolins je imao poen manje, a Bogdanović je završio meč sa 15 poena.