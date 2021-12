BOGDANOVIĆ POBESNEO: Rival 'nasrnuo' na Srbina bez imalo saosećanja za povredu zbog koje nije igrao mesec dana (VIDEO)

Houksi su u čuveni "Medison skver garden" došli veoma oslabljeni, jer su im osmorica igrača van protokola iz korona-razloga ili povreda, a na sve to se nadovezala i odlična igra domaćina, koji su za tili čas stavili suparnicima do znanja kako će se ovaj meč odvijati.

No, jedan detalj se posebno istakao.

Bogdan Bogdanović je tokom uvodnih minuta ostvario skroman učinak od dve asistencije i skoka pre nego što ga je trener privremeno povukao s terena, i to kada je semafor pokazivao velikih 21:8 za Nikse.

A onda, u poslednjem minutu prve deonice, kada se Bogdan opet našao na parketu, hteo je da postigne trojku i tada je na njega vrlo neoprezno "startovao" Kventin Grajms.

Igrač NJujorka se "podvukao" ispod našeg reprezentativca, koji mu je stao na stopalo i iskrivio skočni zglob.

I to isti onaj zbog kog nije igrao od 27. novembra do 22. decembra.

Bogdanović se vrlo iznervirao zbog ovog poteza suparnika, ali samo "za sebe", bez ikakve želje za sukobom. Dok su sudije pregledale snimak pomenute situacije ne bi li utvrdili ima li potrebe da se faul proglasi nesportskom ličnom greškom (što se potom i desilo), Bogdan je otišao do klupe Houksa, malo "razmrdao" skočni zglob i stručnom štabu potvrdio da će moći da nastavi da igra.

Foul by Grimes on Bogdanovic upgraded to flagrant foul type 1#Hawks 16 #Knicks 30 Q1 pic.twitter.com/iiDmmX9AhT