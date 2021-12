NOVI SNIMAK JOKIĆEVOG 'PLESA'! Evo zašto je sudija PRASNUO U SMEH: 'Ajde, baci je, čoveče!' (VIDEO)

Nikola Jokić je bio u centru pažnje tokom cele večeri.

U neizvesnoj završnici Denver Nagetsi su porazili Los Anđeles Kliperse sa 103:100, a Nikola Jokić je bio u centru pažnje tokom cele večeri zbog komičnog "plesa" na podbacivanju lopte, zbog čega je čak i sudija prasnuo u smeh. Sada se pojavio i snimak iz drugog ugla koji otkriva kako je nastala ova komična situacija.

Naime, Jokić je tokom svog "cimanja" pred podbacivanje nestrpljivo dobacio sudiji "Come on man, throw the ball", zbog čega se sudija nasmejao.

Ivica Zubac je takođe "kao zapeta puška" čekao da sudija baci loptu kako bi skočio, a onda bio u čudu kada je video šta to radi Nikola Jokić. Par momenata kasnije su se skoro svi na parketu i mnogi na tribinama smejali srpskom košarkašu.

Jokić je onda odigrao veoma dobar meč i šesti put u karijeri imao 20-20 utakmicu, postigao je 26 poena uz čak 22 skoka koje je uhvatio pod obručima. Nikola je tako izjednačio rekord karijere po broju skokova, a i prvi je čovek u NBA još od 1988. koji je u dve utakmice zaredom imao 25 i više poena, uz 20 i više skokova, te pet i više asistencija što je poslednji učinio Čarls Barkli.

"Voleo bih da šutiram kao Kari"

"Nisam igrao savršeno, imao sam šut iz igre 9 od 24. Ivica Zubac je igrao sjajan meč, odlično me pokrivao, kao i ceo njihov tim. Na početku su me udvajali, čuvao me 1 na 1, radio je sjajan posao, ali uspeli smo na kraju da pobedimo. Bila je teška utakmica, ušao sam malo ranije, ali koga briga, dva minuta ranije ili kasnije, možda i znači, otkud znam", rekao je Jokić.

Upitan je i o Devonu Ridu, odnosno produžetku njegove saradnje sa Nagetsima.

"On je dobar igrač. Može da nam se pridruži", kratko je prokomentarisao Jokić.

U narednom meču Nagetsi se sastaju sa Golden Stejtom, a pobeda

"Svaka utakmica je bitna. Morali smo da se vratimo nakon poraza protiv Šarlota. Klipersima je nedostajalo nekoliko igrača, ali i nama. Ko god može da igra, treba da bude spreman. Nema izgovora. Moramo da nađemo način da pobedimo", izjavio je.

To će biti i okršaj sa drugim MVP kandidatom Stefom Karijem.

"Momak stvarno igra na vrhunskom nivou, ako ne voliš kako igra, kako se ponaša na terenu, kako ubacuje, onda ne voliš košarku. Igra na vanserijskom nivou", rekao je Jokić, a potom i dodao upitan ko će pogoditi više trojki:

"Voleo bih tako da šutiram, bilo bi baš zanimljivo."