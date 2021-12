PREMINUO SLAVNI KOŠARKAŠ: Seltiksima je doneo čak 10 titula (FOTO+VIDEO)

Sem DŽons, bek Boston Seltiksa koji je učestvovao u osvajanju čak deset šampionskih titula, preminuo je u 88. godini, potvrdio je klub čija je zvezda bio.



Seltiksi će iz tog razloga večeras održati minut tišine pre početka utakmice s Feniks Sansima.

- Pogledate sve te šampionate i ono što je činio na terenu i... postane vrlo jasno koliko je ovo veliki gubitak, rekao je trener "kelta" Ime Udoka.

Rest In Peace to Celtics legend Sam Jones. The @Hoophall member spent his entire 12-year career with the Celtics averaging 17.7 points, 4.9 rebounds and 2.5 assists per game. The HBCU North Carolina Central star played for Hall of Fame coach John McLendon scoring 1,770 points. pic.twitter.com/lQYRE2Bpx2